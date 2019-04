Na quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que gostaria de visitar Moçambique no final do ano para poder testemunhar "a nova fase de reconstrução" depois da passagem do ciclone Idai.



Em declarações à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que Portugal irá continuar disponível para apoiar Moçambique "na fase seguinte, (...), na fase de reconstrução".



"Eu, assim o Presidente Nyusi venha a concordar comigo e entender que há condições para isso, gostaria de, no final do ano, correspondendo a um convite que já me formulou há vários anos, ir a Moçambique para, nessa nova fase da reconstrução, poder testemunhar o que é o recomeçar da vida de milhares e milhares de irmãos nossos", anunciou na altura.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse hoje que vai esperar pela visita do homólogo moçambicano a Portugal, que deverá acontecer em julho, para decidir se vai a Moçambique em setembro ou no final do ano."O Presidente Nyusi [de Moçambique] deve vir cá para uma cimeira em julho e, portanto, combinámos que ele aí me diz se eu avanço logo a seguir em setembro ou se espero até ao final do ano", disse o chefe de Estado português aos jornalistas à chegada a um concerto solidário para com Moçambique, que decorre esta noite no Cineteatro Capitólio, em Lisboa.