Marcelo com avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência

Mais de metade dos inquiridos consideram que o desempenho do Presidente da República tem deixado a desejar.

A seis meses do final do seu segundo mandato, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma avaliação negativa ao seu desempenho. 32% dos inquiridos no barómetro para o Diário de Notícias realizado pela Aximage consideram que o chefe de Estado tem tido um desempenho negativo e 22% consideram que tem sido muito negativo.



Marcelo Rebelo de Sousa tem avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência TIAGO PETINGA/LUSA

Apenas 31% da amostra considerou que o desempenho de Marcelo tem sido positivo e 6% dizem mesmo que tem sido "muito positivo".

As entrevistas para esta sondagem foram feitas entre 2 e 5 de setembro, depois de Marcelo ter acusado Trump de ser um "ativo soviético, ou russo", durante a Universidade de Verão do PSD.