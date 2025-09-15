Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo com avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência

SÁBADO
SÁBADO 08:14
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Mais de metade dos inquiridos consideram que o desempenho do Presidente da República tem deixado a desejar.

A seis meses do final do seu segundo mandato, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma avaliação negativa ao seu desempenho. 32% dos inquiridos no barómetro para o realizado pela Aximage consideram que o chefe de Estado tem tido um desempenho negativo e 22% consideram que tem sido muito negativo.

Marcelo Rebelo de Sousa tem avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência
Marcelo Rebelo de Sousa tem avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência TIAGO PETINGA/LUSA

Apenas 31% da amostra considerou que o desempenho de Marcelo tem sido positivo e 6% dizem mesmo que tem sido "muito positivo". 

As entrevistas para esta sondagem foram feitas entre 2 e 5 de setembro, depois de , durante a Universidade de Verão do PSD.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo com avaliação negativa a seis meses do fim da Presidência