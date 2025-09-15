Sábado – Pense por si

Médicos pedem reconstrução do SNS, sob o risco de Portugal "perdê-lo de vez"

Lusa 09:36
A FNAM pretende "a abertura imediata de negociações sérias" porque considera que "o tempo está a esgotar-se".

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) exigiu hoje a reconstrução do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com melhores condições profissionais para os clínicos, por ocasião do 46.º aniversário daquele sistema estatal de cuidados à população.

"Em vez de apostar num SNS forte, universal e acessível, o Governo de Luís Montenegro opta por manter o subfinanciamento crónico, empurrar os profissionais para fora do serviço público e abrir espaço aos privados, que aguardam o retorno dos mil milhões de euros de investimento que têm vindo a ser anunciados", acusou a FNAM.

No texto intitulado "FNAM alerta: Reconstruir ou perdê-lo de vez", os dirigentes desta confederação profissional defendem que "o salário-base dos médicos continua desajustado face à responsabilidade e exigência da profissão", lamentando que a classe tenha de "'aguentar o serviço', mas sem condições dignas para o fazer".

"É por isso que cada vez mais médicos abandonam o SNS. E é também por isso que a FNAM insiste: sem carreiras estáveis e atrativas, não haverá futuro para o SNS", continua o texto.

A FNAM pretende "a abertura imediata de negociações sérias" porque considera que "o tempo está a esgotar-se".

"A qualidade dos cuidados de saúde exige tempo, estabilidade e profissionais valorizados - não horas extraordinárias sem fim, nem objetivos impostos como numa fábrica", lê-se ainda.

Serviço Nacional de Saúde Portugal Luís Montenegro
Médicos pedem reconstrução do SNS, sob o risco de Portugal "perdê-lo de vez"