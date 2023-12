Há 32 minutos

A perigosa ilusão

Quando Correia de Campos diz que, no seu tempo de ministro, tinha “um assessor só para as cunhas”, está perversamente a contar a verdade. Está a ser sincero mas a dizer-nos, também, que é assim que as coisas funcionam, com o jeitinho, o empurrão, a cunha, e que, na sua opinião, não vem daí mal ao mundo.