Marcelo admite pedir esclarecimento ao Constitucional sobre StayAway Covid obrigatória

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu esta quinta-feira pedir ao Tribunal Constitucional (TC) uma "fiscalização preventiva" ao projeto de lei em que o Governo torna obrigatório o uso da aplicação StayAway Covid em contexto laboral ou equiparado, escolar e académico a possuidores de equipamentos que permitam a sua instalação.

Em visita ao Museu da Eletricidade, em Lisboa, Marcelo considerou que não está em causa o uso da aplicação, mas sim se a sua obrigatoriedade respeita a Constituição Portuguesa. "Sendo certo que já descarreguei logo que foi possível, a questão que se coloca é de saber se a obrigatoriedade respeita ou não a Constituição", afirmou o chefe de Estado.

Marcelo considerou que a Assembleia da República "é livre" de aprovar ou não aprovar o projeto de lei do Governo mas, caso existam dúvidas de constitucionalidade, é necessário "clarificar" e que não terá problemas em "tomar a iniciativa de suscitar a questão perante o TC para que rapidamente permita clarificar aquilo que permite para o futuro dar certeza".

"Prefiro mil vezes pedir ao TC que esclareça de uma vez por todas a avançar com uma decisão que arrasta uma polémica que vai durar meses. Entendo que mais vale esclarecer as dúvidas à partida do que muitas vezes, à portuguesa, termos um assunto, um romance, uma telenovela de dúvidas, num tema sério demais", afirmou, indicando que "se houver dúvidas insuperáveis sobre um decreto que chega às mãos do Presidente, naturalmente o bom senso impõe que seja clarificado esse conjunto de dúvidas, à partida", terminou Marcelo.

Sobre o uso obrigatório de máscara, o Presidente da República considerou que já defendia a sua utilização "mesmo quando não era obrigatório" e que irá aguardar pela deliberação da medida no Parlamento, não "tendo visto ser suscitada a questão da inconstitucionalidade".