Manuel Pedro, histórico militante do PCP, morre aos 94 anos

Lusa 12:04
Manuel Pedro era membro do PCP desde 1956, tendo entrado para os quadros de funcionários do PCP em maio de 1959.

O resistente antifascista e militante do PCP Manuel Pedro morreu aos 94 anos, informou esta segunda-feira o Secretariado do Comité Central do Partido Comunista Português, em comunicado.

Nascido em Lisboa a 19 de Agosto de 1931, Manuel Pedro era membro do PCP desde 1956, tendo entrado para os quadros de funcionários do PCP em maio de 1959. Esteve preso por três vezes, tendo totalizado 11 anos de prisão.

"Em todas elas enfrentou com grande coragem o embate com os esbirros da PIDE [Polícia Internacional e de Defesa do Estado]", salientou o partido, que informou da sua morte "com profunda mágoa e tristeza", transmitindo "às suas filhas, netas e bisnetos as suas sentidas condolências".

O corpo de Manuel Pedro vai estar hoje em câmara ardente, a partir das 17:30, na capela da Boa Hora, na Ajuda, em Lisboa, e o funeral realiza-se na terça-feira, 02 de dezembro, saindo pelas 13:30 para o cemitério de Barcarena, onde será cremado pelas 14:40.

