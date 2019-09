O líder do Partido da Nova Democracia, Manuel Monteiro, a chegada a sede do CDS-PP, para entrega da proposta de Manifesto para a Direita Portuguesa, terça-feira 29 de Agosto de 2006, em Lisboa. Foto: Lusa

(No dia em que a conselhia da Póvoa de Varzim do CDS aceitou, por unanimidade, a reinscrição do antigo líder centrista no partido, recuperamos a entrevista de vida que o dirigente centrista deu à SÁBADO em outubro de 2012, na edição nº 444.)Quando, em 1998, abandonou a liderança do CDS-PP, Manuel Monteiro rompeu com o seu maior aliado político e amigo, Paulo Portas. Refugiou-se na Sorbonne, em Paris, e depois ainda quis regressar à política activa. Não conseguia viver sem a adrenalina. Tentou desafiar Portas, mas acabou por se afastar para lançar um novo projecto que não ficaria para a História: o PND. Hoje, afirma estar curado dos bastidores da política e garante que só mantém dois grandes vícios: o tabaco e a Coca-Cola.Foi difícil, não o nego. Em relação a um conjunto de princípios que defendi na altura, sou exactamente o mesmo. Mas esses valores estão sempre associados à democracia e à liberdade. Acho que nunca ninguém me entendeu tão bem na vida política portuguesa, sendo até o oposto de mim, como o dr. Mário Soares. Se eu fosse um homem perigoso, fascista, da extrema-direita, não teria tido a ligação que ainda hoje mantenho com ele, estando nós em lados totalmente opostos. Houve muita gente que não entendeu o alcance das minhas ideias e princípios e outros que não quiseram entender.Uma das coisas que Paulo Portas fez sempre questão de evidenciar ao longo dos anos foi que não queria fazer política... Deu entrevistas a dizer que jamais iria para o poder. Eu fui avisado várias vezes dentro do CDS de que isso não seria assim, mas nunca acreditei. Não vou fugir à sua pergunta, pelo menos a toda, mas oiça: eu saí da liderança porque, na época, havia a indicação de que Marcelo Rebelo de Sousa [líder do PSD] estaria a preparar uma AD sem o CDS e com um grupo de independentes liderados por Paulo Portas. Senti que isso podia esvaziar o CDS. O partido tinha perdido a graça na comunicação social e eu não soube viver com isso, não tive a frieza necessária para saber conviver com os media, que me tinham endeusado e, de um momento para o outro, me diabolizaram.Permanentemente, diziam "o Monteiro não sabe falar, porque era o Paulo Portas que lhe escrevia os discursos". E ainda: "Coitada da criatura"; "o sujeito pode saber tirar o leite das vacas, mas não tem cultura política"; "pode ter lido Camilo Castelo Branco, mas nunca leu os clássicos da política". Era uma permanente tentativa de achincalhamento social e intelectual.Não lhe sei dizer. Que ele teve influência na parte inicial, a boa, teve. Antes de uma conferência de imprensa minha, Paulo Portas telefonava a vários comentadores políticos, a dizer-lhes o que ia acontecer. Ele tinha esse papel de influência. Entre ele e muitas dessas pessoas havia uma proximidade pessoal que eu nunca tive e não tive jeito ou vontade de ter. Se eu tivesse de ir a um encontro com pescadores na Nazaré, ia a cantar e a rir; se me dissessem para ir a um baptizado ou a um almoço em casa de alguém, eu sentia-me um peixe fora de água.Sim. Lembro-me, por exemplo, dos almoços de apresentação que eram feitos em casa do João Braga, cunhado do Luís Nobre Guedes. Não tenho a menor dúvida, até devido aos comentários desagradáveis que ele fez mais tarde, de que fazia esses almoços a pedido do Paulo Portas. Esse lado de corte, que é um lado que a política portuguesa tem, apesar de as pessoas pensarem que não tem, era coberto pelo Paulo Portas. A partir de determinada altura, quando entra como candidato a deputado nas eleições legislativas de 1995, a nossa relação de amizade começa a sofrer vários abalos.Hoje, com o distanciamento do tempo, tenho de admitir que eu não estava preparado [para a ascensão de Paulo Portas]. Era o único hiperaplaudido nos comícios e comecei a partilhar o palco com ele. Mas houve outras questões. Antes das minhas intervenções em comícios e conferências, eu falava com três ou quatro pessoas e, evidentemente, com o Paulo Portas. Passou a acontecer isto: nós íamos para os comícios e, como eu era o presidente do partido, falava em último. O Paulo Portas falava antes de mim e dizia o que era suposto ele dizer e o que era suposto ser dito por mim.Sim, mas ele entusiasmava-se, sabe? Quando ele se entusiasmava [ri-se] e acabava de falar… bom, começa aí a história de "o Monteiro não sabe falar".Ele dizia que se tinha entusiasmado e que nós devíamos ser muito firmes porque a comunicação social ia tentar dividir-nos e que nós tínhamos de ser imunes a isso, etc., etc. Mas comecei a não combinar as coisas e a aparecer nos comícios só depois de ele falar. É a primeira vez que estou a dizer isto. Vou-lhe contar mais uma coisa: na primeira reunião do grupo parlamentar do PP que tivemos em 1995, no Hotel Tivoli, em Sintra, eu achava que o líder devia ser o António Lobo Xavier. O Paulo Portas chegou a essa reunião e disse logo que não sabia o que é que eu tinha pensado, mas que entendia que o líder devia ser o Jorge Ferreira, o meu grande amigo, deixando-me numa situação muito complicada. Não era depois fácil dizer ao melhor amigo que não devia ser ele.Hoje, tenho a firme convicção de que sim.Ele achava que podia controlar o Jorge Ferreira e que seria mais difícil com o Lobo Xavier. Estava completamente enganado: o Jorge Ferreira era muito amigo dele, mas tinha uma lealdade para comigo à prova de bala. Mais tarde, passou-se algo que só poderá um dia ser explícito se for autorizado pelo ex-primeiro-ministro António Guterres.Um dia terei esta conversa com o eng.º António Guterres para podermos falar claramente sobre isso. Eu queria fazer acordos políticos com o governo de António Guterres - repare-se que estamos a falar do único governo português, com maioria relativa, que durou quatro anos, entre 1995 e 1999. Quando estávamos a negociar política, percebi que Portugal estava já dominado por interesses, que podem ser legítimos se separados da vida política, mas que passavam por acordos para tomar conta de televisões, acordos que implicavam a nomeação de pessoas do CDS para lugares da administração de empresas públicas, etc.O dr. Paulo Portas nunca, nunca, na minha opinião, se importou muito de afastar essa vertente dos negócios da sua pele, o que, para mim, foi uma surpresa total. O combate que travámos contra o cavaquismo era contra as pessoas que estavam na política para se servirem, para trazerem clientes e negócios para os seus escritórios, e eu apercebi-me de que isso tinha mudado. O PP foi um sonho que podia ter sido algo de ímpar e inovador na vida política portuguesa, mas que se destruiu pela minha zanga com o Paulo Portas. Um dia, Pedro Ferraz da Costa [ex-patrão de Manuel Monteiro na CIP], já Paulo Portas era ministro da Defesa…Sim. Ferraz da Costa disse: "Eu tenho de vos juntar outra vez, vocês sozinhos valem muito menos do que os dois juntos." Vim do Porto e fui a esse jantar, em casa do Ferraz da Costa, em Algés. Correu bastante mal. Foi um jantar de muita discussão, violenta, se quiser. Eu disse-lhe muita coisa e ele também.Fomos nós, na Juventude Centrista [JC], que preparámos o caminho. Nessa altura Paulo Portas não estava no partido.Começou a ser falado quando Francisco Lucas Pires o indicou para um conselho qualquer interno, acho que era de jornalistas. Aproximou-se deste grupo e de mim em particular em 1991, quando Freitas do Amaral regressou à liderança do CDS.Só da Universidade Católica, mas não tinha com ele nenhum tipo de relação. Eu não fazia parte do seu grupo social. Aquando do congresso, em 1991, aí surgiu Paulo Portas. Apareceu no Hotel Altis, como jornalista de O Independente. Manifestou logo uma curiosidade muito grande pela nossa causa e pelo nosso grupo. Fomos consolidando a nossa força e Paulo Portas começou a apoiar-nos.Teve a inteligência de perceber que estava ali um grupo organizado, com força, a crescer, e que era uma questão de meses até o partido vir ter connosco ou nós o conquistarmos. Mas faltava-nos todo um outro espectro para quem quer fazer política a este nível: a relação com a corte, o lado do conhecimento dos meandros da vida política fora do CDS. Paulo Portas aparecia-nos como alguém conhecedor desses bastidores. A maioria de nós não sabia quem era quem nos jornais, quais as ligações ideológicas deste ou daquele comentador, quais as suas relações sociais e pessoais.Um grande conselheiro e, mais tarde, um grande amigo. Ele esteve em quase todas as conversas, em minha casa. Era visita diária. A partir de determinada altura, era membro do grupo, apesar da habilidade de estar sempre a dizer que não sabia nada de política e que não fazia parte do partido.Não, ele sabia que eu não queria e tentou, sem sucesso, que Nuno Abecasis me convencesse a ser secretário-geral. Eu entendia que ainda não tinha toda a preparação. E não era licenciado, também era um problema. O CDS só tinha tido professores universitários e catedráticos como presidentes. E havia outra questão, para algumas pessoas de Cascais, que pensavam: "Mas quem é que ele é? Quem são os seus pais?"Foi um choque para muita gente eu ter sido eleito presidente do CDS. Um miúdo com 29 anos, que não era licenciado, que não andava nas festas.Eram bastantes [risos], bastantes, mas para angariar fundos.Sim, primeiro como simpatizante (só se podia entrar aos 16 anos). Mas comecei a minha actividade política no Liceu Passos Manuel, onde conheci e fui colega de turma do António Costa, e do Henrique de Freitas. A primeira propaganda que distribuí era do PS.Essa foi uma das razões, sem dúvida. Mas a minha motivação, no liceu, era realmente o facto de a JC ter as raparigas mais giras [risos]. Podia ser odiada pelos adversários, mas era invejadíssima por ser a organização com as raparigas mais giras de todos os liceus.Não tínhamos conversas políticas. O 25 de Abril tinha provocado uma reacção distinta lá em casa. A minha mãe ficou feliz; o meu pai não. O meu pai era um salazarista convicto, tenho de o dizer.Hoje, olhando para trás, tenho imensa pena de não ter conversado como deveria com o meu pai, principalmente quando fui presidente do CDS. Depois, quando ele adoeceu, em 1996, reaproximei-me bastante.Repare, quando vinha passar férias a Lisboa [viveu com o avô até aos 10 anos], era um miúdo que vinha de uma casa no Minho, onde tinha um quarto só para mim e criada para isto e aquilo. Chegava a Lisboa e dormia na sala porque os meus pais não tinham mais um quarto. Até determinado momento, não entendi o que se passava. Acho que nunca disse isto numa entrevista, mas, em nome da verdade, a minha avó materna nunca casou com o meu avô. Ela era uma senhora muito bonita que, segundo mais tarde vim a saber, foi criada de servir numa pensão em Vieira do Minho, um sítio onde os jovens caçadores iam almoçar. O meu avô era um deles e você está a ver o desenlace. A minha avó engravidou e o pai obrigou-a a sair da terra. Veio para Lisboa grávida e teve de lavar escadas para sobreviver. Isso marcou muito a minha mãe.Sim, com uma senhora, filha de uma família bastante nobre, de Braga, de quem não teve filhos. Eu funcionei sempre como um elo de ligação entre o meu avô e a minha mãe e vivi tudo numa altura da vida em que não se percebe nada disto.