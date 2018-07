Para conseguir manuais escolares dos 1.º e 2.º ciclos gratuitos para o seu filho ou educando, deve inscrever-se a partir de amanhã, dia 1 de Agosto, na plataforma MEGA – Manuais Escolares Gratuitos. O registo faz-se neste site ou através da app para telemóveis e tablet, a edu rede escolar.A plataforma irá atribuir gratuitamente livros novos, mas também os usados que sejam devolvidos.Para ficarem inscritos na MEGA, aos pais têm que fornecer o NIF, o endereço de e-mail e o telemóvel. Quando a inscrição for validada, o encarregado de educação será avisado para poder descarregar os vouchers que poderá usar nas livrarias aderentes à iniciativa do Ministério da Educação. A lista dos estabelecimentos estará disponível no site.A partir do próximo ano lectivo, passa a ser obrigatório apresentar uma declaração da Autoridade Tributária que confirma os encarregados de educação.Os encarregados de educação dos alunos das escolas lisboetas, do 1.º aos 12 anos, também vão poder usar a plataforma Mega para levantar o voucher que lhes permitirá ter manuais gratuitos, segundo um acordo estabelecido entre o Governo e a autarquia, que vai atribuir gratuitamente manuais a todos os alunos que frequentem escolas públicas da cidade. A MEGA deverá estar activa até ao final de Outubro e caso tenham algum problema, os pais são aconselhados a consultar a escola dos filhos para esclarecimentos.O Jornal de Notícias adianta também que 126 câmaras do continente vão completar a oferta dos manuais ao 1.º e 2.º ciclos pelo Ministério da Educação, seja a fornecer os cadernos de fichas, ou material.