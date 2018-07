As negociações entre os estabelecimentos de saúde privados e a ADSE estão num novo impasse, devido a um e-mail em que o conselho directivo do subsistema de saúde exige aos prestadores de cuidados de saúde que divulguem o valor de compra das próteses.A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) e o conselho directivo da ADSE não se reúnem desde Abril. O e-mail, cujo pedido a APHP considera ilegal, foi enviado dias depois de Sofia Portela, a nova presidente da ADSE, ter tomado posse.Segundo o jornal Público, o novo site de facturação vai ter um campo em que terá que ser indicado o valor da compra das próteses. A ADSE justifica a requisição destes dados com o Decreto-Lei de Execução Orçamental (DLEO) que indica que a margem de comercialização de dispositivos médicos deve ter um limite máximo.Contudo, a APHP contesta: "A nossa leitura do DLEO é que há espaço para negociação. É ilegal obrigarem-nos a divulgar o preço de custo."Os novos procedimentos entram em vigor a 1 de Agosto e aplicam-se a actos médicos realizados a partir de 1 de Outubro.O DLEO estabelece que o conselho directivo da ADSE tem que propor um limite para os preços a pagar aos hospitais privados por medicamentos, próteses e cirurgias, mas segundo a negociação. Em caso de discordância, aplicam-se os preços previstos na lei.A APHP já ameaçou o Ministério da Saúde de deixar de prestar cuidados aos utentes da ADSE, em Janeiro. Ainda não foi estabelecido um acordo entre os privados e a ADSE.