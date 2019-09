Mandado de detenção de suspeito emitido antes de homicídio de freira

Freira foi morta após dar boleia a suspeito Portugal Homem atraiu a vítima, de 61 anos, para a sua casa com o pretexto de lhe oferecer um café pela ajuda. Na habitação, aplicou-lhe um mata-leão e manteve relações sexuais com o cadáver. patrocinados

Um dia depois do homicídio da freira Antónia Pinho, chegaram à PSP dois mandados, um de detenção e outro de busca, contra o alegado homicida. O mandado de detenção tinha sido emitido pelo Ministério Público a 3 de setembro, depois de ter sido pedido pela PSP a 30 de agosto.No entanto, os trâmites que os mandados percorreram impediram que o suspeito fosse detido. O mandado foi emitido por ele ser o alegado autor do ataque a uma jovem de 20 anos, que terá tentado violar sem sucesso devido à resistência da vítima e ao surgimento de um popular.Em maio deste ano, o suspeito saiu da cadeia onde cumpriu uma pena de 16 anos por dois crimes de violação.Depois de a PSP ter pedido os mandados de detenção e busca, a 3 de setembro o Ministério Público (MP) promoveu a sua emissão junto do juiz de instrução da Feira. A 6 de setembro, o juiz de instrução criminal emitiu os mandados e colocou-os na secretaria do tribunal. No entanto, só no dia 9 é que os documentos chegaram à PSP, relata o Jornal de Notícias, quando o suspeito já tinha sido preso.