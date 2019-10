Em maio deste ano, Alfredo Santos foi libertado da cadeia e a partir daí terá cometido vários crimes, entre eles, o assassinato de uma freira, em São João da Madeira, Aveiro . Três meses antes, em fevereiro, o tribunal tinha-lhe negado a liberdade condicional, por considerar que ele não se tinha emendado, ao fim de 15 anos de cadeia, e que iria, "com grande probabilidade", reincidir.Apesar desta avaliação negativa, o tribunal foi obrigado a libertar o condenado por violação, por este ter atingido cinco sextos da pena. Mas não avisou as antigas vítimas nem a PSP de que o homem voltaria à liberdade, avança o Jornal de Notícias esta segunda-feira. Quando foi solto, o homem cometeu uma série de ilícitos, o que levou a que fosse emitido um mandado de detenção que não foi, no entanto, executado de imediato.Numa série de despachos, o tribunal recusou a libertação condicional do homem que era descrito como tendo "perturbação antissocial da personalidade". Nesses mesmo autos citados pelo JN, lembra-se que o homem tinha, durante uma liberdade condicional violado uma jovem da Feira e que nunca mostrava "qualquer arrependimento decorrente da consciencialização dos danos provocados às vítimas" e que continuava a mostrar "agressividade" e uma incapacidade em se "adaptar às normas".Só durante o tempo em que esteve detido, Alfredo Santos cometeu 49 infrações disciplinares.Alfredo Santos havia sido condenado, no passado, por crimes de violação, atentado ao pudor com violência, sequestro, rapto, ofensas corporais, dano, furto, resistência e coação sobre funcionário, falsas declarações e tentativa de homicídio.A sua libertação decorreu já que a lei prevê que os reclusos sejam libertados quando cumprirem cinco sextos numa pena superior a seis anos.