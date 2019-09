Bispo ataca políticos e feministas por ignorarem homicídio de freira

repercussão internacional fora do comum" devido à divulgação feita pela Agência Fides, do Vaticano. Mas ataca quem quem falhou redondamente, começando pelo sistema judiciário, que demorou a "emitir um mandado de captura do malfeitor", mandado esse cuja execução "demorou tanto que, para a Irmã Antónia… já não foi a tempo". Um dia depois do homicídio da freira Antónia Pinho, chegaram à PSP dois mandados, um de detenção e outro de busca, contra o alegado homicida. O mandado de detenção tinha sido emitido pelo Ministério Público a 3 de setembro, depois de ter sido pedido pela PSP a 30 de agosto.



Mas o Bispo vai mais longe e deixa várias críticas, por falta de atenção prestada ao caso. "Com honrosa exceção da Câmara Municipal de São João da Madeira, nenhum político, nenhum (e nenhuma…) deputado desses radicais, nenhum organismo que diz defender os direitos humanos, nenhuma feminista veio condenar o ato", lamenta o Bispo. E D. Manuel Linda acredita que a justificação para esta ausência de condenação está relacionada com a crença de Maria Antónia. "Porquê? Porventura porque, para elas (e para eles…) as vidas perdem valor se se tratar de pessoas afetas à Igreja".



O bispo do Porto, D. Manuel Linda, condenou os serviços judiciais, os políticos e as feministas pela forma como lidaram com o caso de homicídio da freita Maria Antónia, cujo corpo foi encontrado em casa do suspeito do crime, no dia 8 de setembro, em São João da Madeira. O homem já foi detido e aguarda em prisão preventiva.D. Manuel Linda descreveu o crime como um "bárbaro assassinato" numa mensagem publicada no site da diocese intitulada "Critério". No texto, o bispo escreve que o caso teve uma "Em maio deste ano, o suspeito saiu da cadeia onde cumpriu uma pena de 16 anos por dois crimes de violação.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, o indivíduo, de 44 anos, atraiu a mulher para a sua casa após esta lhe ter dado boleia, "com o pretexto de lhe oferecer um café". Na habitação, o detido - que segundo as autoridades é desempregado e um conhecido toxicodependente - aplicou um mata-leão que terá sido a causa de morte da vítima e manteve relações sexuais com o cadáver.