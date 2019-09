Assassino de freira violou jovem de 18 anos depois de sair da PSP

Uma das vítimas de Alfredo Santos, o homem que matou e violou a freira Antónia Pinho, a 8 de setembro, em São João da Madeira, foi atacada depois do predador sexual ter deixado a esquadra da PSP daquela cidade, onde tinha ido fazer a apresentação diária, no cumprimento de uma medida de coação por vandalizar um café. Este crime foi cometido em 2003, após o arguido ter cumprido a pena de 9 anos por violar outra mulher em Pombal. A última vítima tinha 18 anos e foi violada duas vezes.Leia mais no Correio da Manhã