O dirigente da SOS Racismo, Mamadou Ba, está de saída do Bloco de Esquerda, onde ocupava o cargo de assessor no Parlamento. Em causa está uma "profunda divergência" com o partido, que terá sido originada pelos incidentes registados em janeiro deste ano no Bairro da Jamaica, no Seixal.

"A minha desvinculação resulta de uma profunda divergência, pois o que renego não é o projeto que deu origem ao Bloco, mas no que o partido se tornou ao longo do tempo", escreve Mamadou, que relembra que a sua ligação com os bloquistas dura "desde da sua fundação".

O ativista antirracismo pronunciou-se em janeiro sobre a intervenção policial, na qual seis pessoas (entre elas um agente da PSP) ficaram feridas, criticando "pseudo radicais iluminados" e a "bosta da bófia".



Mamadou Ba era ainda membro da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda, da Comissão de Direitos do partido e da Coordenadora Concelhia de Lisboa do BE.