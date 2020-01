Se eu dissesse a mesma coisa que Mamadou Ba, diria o mesmo?

Claro. Qualquer pessoa que coloque em causa a ordem e a tranquilidade pública sobre um assunto tão íntimo como o nosso caldo cultural, fazendo uma tábua rasa do nosso legado cultural e conspurcando…



…. qual é o nosso legado cultural?

Qual é o legado português? Olhe, eu acho que o problema das pessoas é não viajarem o suficiente. Em 2004 fiz uma viagem para África sozinha, sul a norte, 43 dias, você se diz que é português em países que foram colonizados por outros você vai ser sempre mais bem tratado que os outros colonizadores.



A velha tese do bom colonizador.

Não quero saber qual é a tese. Estou a falar de factos. Se você for ao Irão, à Índia, a Goa, se for para Timor, vai ser mais bem tratado.



Esse é o legado cultural…

… o meu legado cultural, o legado cultural do meu pai, que é a génese daquilo que eu sou. A minha avó é preta, a minha mãe é mulata. Sabe que Portugal é um dos únicos países colonizadores que outorga a nacionalidade com a facilidade com que nós damos? Sabe porquê? Porque acreditamos nisso. Basta que uma mulher durma com um português para poder ter, e dever, ter a tutela da Pátria. Sinto que um fulano como Mamadou Ba é um traidor da minha Pátria e do meu legado cultural. Quando ele diz que o povo português é racista é um traidor. Porque o povo português não é racista. Temos pessoas racistas em Portugal como temos no resto do mundo. Ele podia fazer esse ataque no país dele, onde ele podia ter utilidade. No Senegal há imensos problemas, ele que vá lá tratar deles, conspurcar o legado cultural deles, e não o meu, o da minha Pátria, o do meu pai. Esse é o motivo porque quando ele está à minha frente tremem-me as mãos. Porque sabe que o que está a fazer é um oportunismo, quer ganhar dinheiro conspurcando o legado cultural do meu País.



Quer ganhar dinheiro com o quê?

Sabe qual é a fonte de rendimento de Mamadou Ba?



Penso que trabalhará na SOS Racismo.

E se não houver racismo como é que ele vive? Se não suscitar um incidente de racismo, deixa de haver necessidade de haver uma associação e um rendimento.



Se eu disser o mesmo que Mamadou Ba vai pôr em causa a forma como eu ganho o meu salário?

Não, porque você é jornalista. Você não vive do racismo. Você não vive através de uma associação que promove o racismo. O meu problema é que uma pessoa que seja acolhida… Que não é o seu caso, porque você está cá, e por isso temos de levar consigo.





