Ria de Aveiro. Arqueólogos substituídos por câmaras sem autorização da DGPC

Direção-Geral do Património Cultural diz que nunca validou a substituição dos arqueólogos que acompanham as obras de dragagem na Ria de Aveiro por câmaras e que esta solução não garante a salvaguarda do património arqueológico.

Os arqueólogos responsáveis pelos trabalhos de salvaguarda do património nas obras de dragagens que decorrem na Ria de Aveiro foram substituídos por câmaras e ficaram, por isso, a trabalhar à distância. O acompanhamento arqueológico é obrigatório por lei e a situação foi denunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (STARQ). A empresa usou a pandemia para justificar a troca, mas a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) diz à SÁBADO não ter aprovado o método.

No final do ano passado, a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro, a quem foi adjudicada a obra de "Transposição de Sedimentos para Otimização do Equilíbrio Hidrodinâmico na Região de Aveiro" por mais de 17 milhões de euros, pediu à DGPC "autorização para substituição de arqueólogos por câmaras a bordo das embarcações envolvidas nos trabalhos de acompanhamento" das dragagens. Nessa altura, a entidade gestora do património português respondeu que a solução "era incompatível com a salvaguarda preventiva do património arqueológico". Além disso, explica a DGPC, não é possível acompanhar, através de câmaras, todas as frentes de obra do projeto.

"A substituição de arqueólogos por câmaras a bordo das embarcações envolvidas nestes trabalhos não foi validada pela DGPC, sendo que tal solução não garante a salvaguarda do Património Arqueológico", sublinha a DGPC.