Mais de cem operacionais combatem chamas em Carrazedo

"Há muito vento no local, o que dificulta as operações", afirmou.



As chamas estão a consumir, segundo ainda Noel Afonso, "pinho, carvalho e mato" e, por volta das 17h30, estavam a ser combatidas por 121 operacionais e 36 meios, entre os quais três máquinas de rastro para abrir acessos, e um meio aéreo.



O incêndio obrigou ao corte da estrada nacional 316, na zona do Zóio, como confirmou à Lusa o comando distrital de Bragança da GNR.



Segundo a fonte, esta estrada, embora nacional, tem pouco movimento, pelo que não foi indicada uma alternativa ao trânsito.



A nacional 316 liga os concelhos de Vinhais e Macedo de Cavaleiros e passa por algumas aldeias de Bragança, na chamada zona da serra (Nogueira).

