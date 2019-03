18:15

"Celebrar a individualidade e a liberdade de expressão de cada um." Esse é o propósito da "Happy", a nova coleção "ungendered" ("sem género", em inglês) da marca portuguesa Zippy, que tem sido alvo de críticas nas redes sociais.



"Adeus Zippy! Nem mais um euro e vou partilhar com família e amigos! Gravíssimo entraram nesta campanha de promoção de ideologia de género", lê-se nos comentários de Facebook da página. "Deixem as crianças ser crianças, parem de as usar como instrumentos dessa campanha global hedionda. "Happy"=gay… Boicote à Zippy", lê-se noutro comentário.



Face ao crescendo de críticas no Facebook, a Zippy frisa que a coleção "não tem qualquer associação a ideologias ou movimentos, sejam eles quais forem". As peças foram pensadas para crianças dos 3 aos 14 anos e tem tons coloridos alusivos à primavera.



