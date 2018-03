Mais de 40 mil cães e gatos errantes foram recolhidos em 2017 pelos serviços municipais em Portugal continental e nos Açores, revelam dados publicados pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).Os dados, divulgados no portal da DGAV, reportam-se ao relatório anual sobre animais nos Centros de Recolha Oficial, previstos numa legislação em vigor desde Setembro.De acordo com o relatório, solicitado pelo partido PAN - Pessoas, Animais e Natureza, 40.674 cães e gatos foram recolhidos em 2017, a maioria na região Norte (14.531).Segundo as estatísticas, que não incluem informação sobre a Região Autónoma da Madeira, 16.144 animais foram adoptados, 11.819 eutanasiados, 8.873 esterilizados e 98.266 vacinados (estes últimos números incluem os animais recolhidos e vacinados nos centros e os vacinados no continente na campanha oficial contra a raiva).A região Norte lidera a lista de maior número de animais adoptados (4.834), eutanasiados (5.090) e vacinados (41.257). Mas, por comparação com regiões com menos cães e gatos recolhidos, o Norte é a região que esterilizou menos animais (522).O Alentejo e o Algarve foram as regiões com menos animais adoptados, respectivamente 649 e 780.A lei, em vigor desde Setembro, prevê medidas para a criação de uma rede de Centros de Recolha Oficial de animais e proíbe o abate para controlo da população.Os Centros de Recolha Oficial têm um ano, a contar da data de entrada em vigor da legislação, para aplicar "as condições técnicas para a realização da esterilização nos termos legais e regulamentares previstos".