Há mais águias e falcões nos céus de Lisboa. Sabe porquê?

"Temos uma zona de esplanada exterior não coberta, na área da restauração, bastante agradável, com cerca de 800 m2, que é frequentemente utilizada pelos nossos visitantes… mas que os pombos também frequentam." As palavras são de Miguel Simão, director do Spacio Shopping, nos Olivais, que arranjou uma nova estratégia para afastar as aves da família Columbidae: confrontá-las com um predador, a ave de rapina.

Mas o centro comercial não é o primeiro a contratar o serviço. O novo porto de Lisboa também já tem duas águias para afastarem as gaivotas do edifício novo que ficará em rebuliço nos próximos meses, com a época alta dos cruzeiros.

Quem são estas empresas e tratadores que se estão a multiplicar nos meios urbanos? Como treinam os animais para fazer estes trabalhos? E porque é que esta pode ser a melhor solução para as cidades e para o ambiente? Fomos à procura de respostas para conhecer as águias e falcões que pairam sobre a cidade de Lisboa – e não só. Leia o artigo completo na edição nr 726 da revista SÁBADO, nas bancas quinta-feira, dia 29 de Março.