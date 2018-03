Avisos amarelo e laranja vão manter-se apenas até este sábado. Domingo espera-se céu nublado, mas sem precipitação.

Com base em informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Autoridade Nacional de Protecção Civil informou que se prevê "um agravamento das condições meteorológicas", incluindo da agitação marítima, com "ondulação de noroeste de quatro a cinco metros na costa ocidental até às 12h de sábado". No entanto, para domingo não é esperada chuva e até poderá haver um aumento da temperatura.



O meteorologista Bruno Café, explicou à TSF que no domingo de Páscoa o céu vai estar nublado e "na maior parte do território não haverá precipitação". "Sem precipitação e com as temperaturas máximas e mínimas a subirem, mas principalmente a máxima, em que há capitais de distrito quer do litoral quer da região sul com máximas a rondar os 20 graus", acrescentou ainda.



No entanto, segundo o especialista, segunda e terça-feira regressa os períodos de chuva para Portugal, bem como queda de neve e intensificação do vento.