Mais de 1.600 operacionais combatem chamas na região norte e centro

Sobre a possibilidade de habitações em risco, o mesmo comandante referiu que "a situação está mais tranquila" na aldeia de Fornos de Carvão, em Arouca, distrito de Aveiro, que foi evacuada de madrugada.

Mais de 1.600 operacionais combatiam hoje de manhã cinco incêndios nas regiões norte e centro, nos concelhos de Mangualde, Ponte de Lima, Arouca, Penamacor e Ponte da Barca, para os quais foram requisitados meios aéreos, segundo a Proteção Civil.



CMTV

De acordo com o comandante Elísio Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), cerca das 09:15, os cinco incêndios que mais meios mobilizavam situavam-se nos distritos de Viseu, Viana do Castelo, Aveiro e Castelo Branco e envolviam 1.612 operacionais e 509 meios terrestres.

"Estão a ser posicionados meios aéreos reforçados, alguns deles poderão demorar mais um pouco a entrar, por questões de segurança e falta de visibilidade por causa do fumo. Todos estes incêndios estão a ser reforçados com meios aéreos nacionais, tendo em conta as características dos terrenos", disse a mesma fonte à agência Lusa.

"Assim que haja condições as pessoas irão regressar às suas habitações", disse.

De acordo com informação na página oficial da (ANEPC), consultada às 09:30, o incêndio em Arouca está a ser combatido por 578 operacionais, 180 meios terrestres e dois meios aéreos.

Aquela fonte da Proteção Civil não conseguiu confirmar se o incêndio de Arouca, distrito de Aveiro, se estendeu já ao concelho de Castelo de Paiva.

Em Penamacor, Castelo Branco, o combate às chamas está a ser feito no terreno por 384 pessoas, apoiadas por 134 meios, dos quais seis são aéreos.

No distrito de Viana do Castelo, em Ponte da Barca o incêndio lavra desde sábado e o combate está a ser feito por 388 operacionais e 126 meios, enquanto em Ponte de Lima estão 92 bombeiros e 26 viaturas.

Em Mangualde, Viseu, estão 173 operacionais, com 45 meios terrestres e dois aéreos.