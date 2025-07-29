Mais de 2.700 operacionais no combate a 17 fogos de risco elevado

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, indicou que foram assistidas 20 pessoas, incluindo 14 bombeiros.

29 de julho de 2025 às 19:59

Mais de 2.700 operacionais, apoiados por mais de 600 viaturas, combatiam esta terça-feira à tarde 17 incêndios florestais considerados de risco elevado, indicou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Num balanço atualizado, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, disse que foram assistidas 20 pessoas, incluindo 14 bombeiros.

Um dos incêndios, em Alcanede, atingiu uma pecuária, matando animais.

Além deste fogo, a ANEPC destacou os incêndios do Lindoso, que avança em direção à Serra Amarela, e de Arouca, que ameaça colocar em risco as povoações de Castelo de Paiva e Arouca.

A Proteção Civil espera que o combate aos fogos de Penamacor e de Nisa evolua favoravelmente durante a noite.