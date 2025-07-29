Ativado Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil em Arouca

Este fogo, que lavra numa zona de mato, mobilizava 590 operacionais, 186 viaturas e três meios aéreos.

A Câmara de Arouca ativou hoje de madrugada o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil na sequência do incêndio que lavra naquele concelho do distrito de Aveiro desde segunda-feira.



"Atendendo à acelerada progressão dos incêndios atualmente ativos nas freguesias de Alvarenga e de Canelas/Espiunca deste concelho, bem como à persistência das temperaturas extremas até 30 de julho previsivelmente, a presidente da Câmara Municipal, Margarida Belém, decidiu ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil às 04:40 de hoje, 29 de julho", refere uma nota publicada na página do município na rede social Facebook.

A decisão foi tomada após uma auscultação por parte da autarca ao coordenador municipal de proteção civil de Arouca e aos responsáveis locais dos bombeiros e da GNR.

Na sequência desta decisão, foi decidido acionar o Centro de Coordenação Operacional Municipal que funcionará em permanência na Junta de Freguesia de Canelas e Espiunca, permitindo centralizar e tratar a informação operacional relevante para a gestão do plano.

Os serviços municipais e todos os trabalhadores municipais passam também a estar mobilizados, sem qualquer reserva, para todas as ações inerentes à Proteção Civil, sob a coordenação deste Centro.

Pelas 10:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil na Internet indicava que se mantinha apenas ativo o incêndio que afeta a freguesia de Canelas/Espiunca.

