Mais de 15 mil habitações sem energia devido à tempestade Leslie

De acordo com a EDP Distribuição, o maior número de habitações afectadas localiza-se nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria.

Mais de 15.000 habitações estavam sem fornecimento de energia eléctrica esta noite, devido à passagem da tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição, admitindo um agravamento da situação.



"Tem havido um agravamento significativo das condições, o que deixa cada vez mais pessoas sem energia, estamos a actualizar os dados a cada dez minutos", informou a directora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio.



Segundo a mesma fonte, o maior número de habitações afectadas localiza-se nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria, no distrito de Leiria, representando "uma área muito significativa" da extensão dos danos.



"Só será possível ter uma noção mais clara na madrugada [de domingo], quando se conseguirá fazer uma avaliação. Temos equipas de emergência no terreno, mas só quando as coisas acalmarem é que conseguiremos avaliar", afirmou.



Também na região da grande Lisboa há registo de falhas de energia eléctrica nos concelhos de Loures e Lisboa.



A EDP Distribuição activou este sábado o estado de alerta em Portugal continental devido ao Leslie, reforçando as equipas operacionais de prevenção e suspendendo os cortes de electricidade programados.



O estado de alerta entrou em vigor às 18h00, referiu a empresa numa nota de imprensa, acrescentando que a concentração de meios será feita nas "zonas onde se espera maior impacto" da tempestade.



A EDP Distribuição justificou as medidas com a previsão de condições do tempo adversas, com a aproximação do furacão Leslie, que atingiu o território continental como depressão pós-tropical, em particular com fortes rajadas e chuva intensa, "sobretudo nas zonas a norte de Lisboa".



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.



Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.



O furacão Leslie está a atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira.



De acordo com a Protecção Civil, o período crítico teve inicio às 23:00 de sábado e prolonga-se até às 04:00 de domingo.



Os últimos dados da Protecção Civil indicam que o furacão Leslie perdeu intensidade, mas ganhou velocidade e mudou de trajetória, havendo a previsão de que passe na faixa entre Setúbal e Porto.