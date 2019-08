Uma das duas operadoras de trotinetes elétricas partilhadas em atividade em Coimbra vai "interromper a circulação" na cidade, anunciou na quinta-feira a empresa em comunicado."A Lime , plataforma líder em mobilidade sustentável", vai "interromper a circulação em Coimbra", anunciou a empresa, que foi a primeira a chegar a Coimbra, no início de março deste ano.A marca vai "avaliar a estratégia de negócio e expansão em Portugal , pretendendo regressar com uma oferta de qualidade e mais abrangente", adianta a mesma nota.A operadora iniciou a atividade em Coimbra - "na sequência da vontade que as autoridades locais já tinham demonstrado de melhorar a sua estratégia de mobilidade" - com uma frota "entre 200 e 400 trotinetes , para servir de forma inovadora a população e os mais de 500 mil visitantes por ano".Afirmando orgulhar-se da "operação desenvolvida em Coimbra", a empresa sublinha que "continua a acreditar no potencial da cidade, até porque as autoridades locais estão empenhadas em oferecer soluções de micromobilidade aos cidadãos".Porém, "a criação de um ecossistema forte e sustentável na região Centro implica uma estratégia concertada com mais entidades locais", sustenta a operadora, admitindo "a possibilidade de voltar a Coimbra e chegar a outras cidades vizinhas".Em final de março deste ano, começou a operar em Coimbra a Flash com um modelo próprio de trotinetes elétricas.