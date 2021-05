Mais 406 casos e duas mortes por covid-19 em Portugal

A Direção Geral da Saúde (DGS) dá conta de mais 406 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Registaram-se ainda mais duas mortes. No total, desde o início da pandemia já se registaram 839.258 casos confirmados e 16.991 mortes.







Entre os recuperados, Portugal passou este sábado a barreira dos 800 mil. Foram mais 565 nas últimas 24 horas, o que faz um total de 800.007 curados da doença.Nos internamentos estão 260 doentes, dos quais 74 em cuidados intensivos. Um número também em queda: são menos 20 nos internamentos gerais e menos um nos cuidados intensivos.

Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais casos (7.201) e regista uma das vítimas mortais. A outra registou-se no Norte que tem o segundo maior número de novos casos, com 5.344.