O número de professores que irão progredir em 2019 poderá passar de 13 mil para cerca de 30 mil, ou seja, mais 17 mil do que estava previsto, caso os professores optem por receber um terço do tempo congelado já em junho de 2019, explica o Governo.

O decreto-lei aprovado na quinta-feira em Conselho de Ministros, que mitiga o efeito do congelamento das carreiras entre 2011 e 2017, prevê que a recuperação do tempo congelado seja atribuída em três fases distintas: junho de 2019, de 2020 e de 2021) aos magistrados oficiais de justiça e militares das forças armadas e da GNR.

O diploma aplica-se também aos professores que podem escolher a atribuição trifásica em vez de receberem o tempo de uma só vez. Esta escolha tem de ser confirmada pelos docentes até dia 31 de maio, esclareceu a secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão.

"Os docentes que progrediram em 2018 poderão ter mais vantagens em escolher o modelo" aprovado, insistiu a secretária de Estado, tendo em conta que o diploma em vigor do tempo de recuperação do tempo dos professores estipula que quem progrediu em 2018 só poderá receber o tempo congelado (dois anos, nove meses e 18 dias) no prazo de quatro anos.

O novo número foi revelado esta sexta-feira pelo secretário de estado do orçamento, João Leão, numa conferência de imprensa direcionada para esclarecer o diploma que mitiga o efeito do congelamento da carreira dos professores.