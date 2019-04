O professor de Educação Física de Ponte de Lima, que foi o autor destas contas - depois confirmadas por inúmeros colegas - acrescenta: "O Governo até poderia dizer que a despesa ronda os 600 milhões (as nossas contas apontam para outros valores, na casa dos 500 milhões ilíquidos) mas deveria dizer quantos milhões ficam automaticamente retidos na fonte (ou seja, que não são utilizados na rubrica das receitas para despesas com o pessoal docente)".



A SÁBADO constatou que este método, que o Governo usa para esta despesa em concreto, já não serve quando descreve as medidas de reposição de rendimentos (como descongelamento das carreiras ou reposição salarial). Nesse caso, em qualquer um dos três últimos Orçamentos do Estado, as contas do Executivo referem-se ao efeito líquido.



"Foi afirmado diversas vezes, através de comunicados do Ministério das Finanças, do Ministério da Educação ou por elementos do próprio Governo - inclusive o primeiro-ministro - que a exigência dos professores seria incompatível com 'o compromisso com a sustentabilidade das contas públicas'", enuncia. Mas falta ao Executivo explicar, tal como os sindicatos exigiram, como calculou os 600 milhões. Foi essa a tarefa a que se propuseram estas dezenas de docentes, que "não sendo especialistas na área das finanças", não esqueceram "como se fazem as operações aritméticas mais básicas", diz Maurício Brito. E foi nas somas e subtrações, registadas num ficheiro Excel, que concluíram que os números do Governo são "tremendamente excessivos".



Os professores ainda fizeram outra simulação: caso a contabilização do tempo congelado fosse diluída, a partir de 2019, em sete anos (uma solução idêntica à da Madeira), o valor anual a despender pelo Estado seria de cerca de 50 milhões.



Rio cita, consultoras recusam

Logo em janeiro, as primeiras contas feitas por este grupo de professores foram apresentadas na Comissão de Educação, onde estavam presentes todos os grupos parlamentares. E tinham sido também já partilhadas com deputados do PS e do PSD em reuniões individuais. "Quando falou em 'andam por aí outros números', Rui Rio estava a falar destas contas", assegura Maurício Brito.



O Excel final foi ainda enviado para 18 consultoras, incluindo as de maior dimensão. O grupo de professores pediu-lhes um orçamento pela certificação destas contas (que tem a discriminação de valores - da remuneração aos descontos para a CGA, IRS e ADSE - por cada um dos 10 escalões de docentes). Nenhuma aceitou fazê-lo. E duas delas, por telefone, "assumiram o medo da exposição mediática" como o motivo de recusa.

A resposta à pergunta que está no título depende - mesmo - de quem faz as contas. Para o Governo, se compensasse na totalidade os cerca de 100 mil professores pelos 9 anos, quatro meses e dois dias em que as progressões na carreira estiveram congeladas, teria "um aumento permanente da despesa de 600 milhões de euros por ano". Mas esse valor é agora contestado por um grupo de "30 a 40 docentes, de todo o País e sem ligações partidárias" (entre eles está Paulo Guinote, autor do blogue já desativado A Educação do Meu Umbigo), que calculou em pouco menos de metade (320,3 milhões de euros) a despesa que o Estado teria.São, portanto, cerca de 280 milhões que separam os professores do Governo. E ainda um enorme detalhe: o método. Segundo confirmou a SÁBADO junto do Ministério das Finanças, o Governo usou valores brutos para os seus cálculos. Já os professores recorreram à soma dos valores líquidos com o que é descontado para a Caixa Geral de Aposentações. "Ao não referir que desse valor da despesa ilíquida existe um valor que fica automaticamente retido na fonte (nos cofres do Estado) o Governo omite a efetiva despesa do Estado", crítica à SÁBADO Maurício Brito.