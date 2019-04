Trabalhadores como polícias e militares vão recuperar 70% do tempo de serviço que esteve congelado entre 2011 e 2017.

A recuperação de 70% do tempo de serviço vai contribuir para que os funcionários públicos das carreiras especiais tenham este ano, por via das progressões, um aumento salarial médio de cerca de 120 euros brutos por mês. Para este ano, o Governo prevê que a despesa com as progressões de cerca de 120 mil funcionários públicos das carreiras especiais, incluindo professores, seja superior a 200 milhões de euros, dos quais 40 milhões relativos à recuperação do tempo de serviço.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.