Mais 1.496 casos e uma morte por covid-19 em Portugal

Portugal registou mais 1.496 novos casos de covid-19 e mais uma morte nas últimas 24 horas. Foram dados como recuperados 475 doentes.







O boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde (DGS) mostra ainda que Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos de infeções por covid-19: 958, nas últimas 24 horas. No entanto, o facto de ser fim de semana pode justificar esta redução no número de novas infeções, quando comparado com os dados dos últimos dias em que Portugal superou os 1.500 e Lisboa e Vale do Tejo passava os 1.000.Em relação aos internamentos, estão neste momento 477 doentes nos hospitais, dos quais 116 nos cuidados intensivos. São mais 30 doentes em enfermarias e mais três nas camas para os doentes mais graves.