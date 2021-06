Candidato a grão-mestre do GOL apela a mobilização por nova sociedade

Num livro acabado de publicar no âmbito da próxima eleição do grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (Maçonaria), Luís Parreirão apela a uma "mobilização cidadã" para "construção de um novo modelo de sociedade".



O jurista e gestor – que, há quatro meses, declarou à SÁBADO estar inclinado a candidatar-se a grão-mestre – faz a apologia da ousadia afirmando que "só através dela sobreviveremos como homens livres".



Luís Parreirão, 61 anos de idade, foi secretário de Estado da Administração Interna e das Obras Públicas nos governos de António Guterres, presidiu à Associação Académica de Coimbra (AAC) e à Comissão Nacional de Jurisdição do PS e é venerável mestre da Respeitável Loja de Luís Nunes de Almeida.