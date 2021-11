Maioria dos portugueses concorda com eleições antecipadas. Costa é o favorito

Sondagem revela que maioria dos portugueses considera que antecipar o ato eleitoral é mau para o país e acredita que o PS deveria ter negociado com o PSD um novo Orçamento do Estado. O maior culpado do chumbo do OE? O PS.

A maioria dos portugueses concorda com um cenário de eleições antecipadas, considera que antecipar o ato eleitoral é mau para o país e acredita que o PS deveria ter negociado com o PSD um novo Orçamento do Estado. Numa sondagem da Aximage para o Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF, António Costa continua a ser o favorito em novas eleições, mas mais de dois terços dos inquiridos referiram que o vencedor não irá conseguir maioria absoluta.







António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa Pedro Catarino

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo a sondagem, o PS foi o que recolheu mais votos como o principal responsável pelo chumbo do Orçamento, com 28%, seguido do Bloco de Esquerda, com 21%, do PCP, com 18%, e do PSD, com 11%. Para 53% dos inquiridos o PS deveria ter negociado com sociais-democratas um novo orçamento, com 59% a entender que Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver o Parlamento, mas 54% a acreditar que antecipar as eleições legislativas é mau para o país.Para 43% dos portugueses, o PS será o vencedor das próximas eleições, com 29% a acreditar que será o PSD. No entanto, 68% não prevê um cenário de maioria absoluta no país, ao contrário de 20% dos portugueses. A sondagem refere ainda que 41% entende que o Governo deve demitir-se, enquanto 44% acha que não.Após a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o Parlamento, na sequência do chumbo da proposta para o Orçamento do Estado para 2022, 42% dos portugueses consideram que a atuação do Presidente da República foi "positiva", enquanto 26% considera que foi "negativa".