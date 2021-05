Tudo o que precisa de saber sobre o novo autoagendamento das vacinas

Quem já pode autoagendar a sua vacinação contra a covid-19? Por que já estão pessoas com menos de 60 anos a serem vacinadas? Quando pode proceder ao seu agendamento?

O processo de vacinação em Portugal continua a avançar a uma velocidade de cruzeiro e a equipa que coordena o plano de vacinação não contava que o processo decorresse de forma tão ordeira. De tal forma que teve de avançar uma fase e permitir às pessoas a partir dos 60 anos autoagendarem a sua vacina. Este passo só devia ser tomado no final da semana.



Quem pode autoagendar a vacinação?

Porque se avançou na idade que pode agendar?

Como se faz o agendamento?

A partir deste domingo, pessoas a partir dos 60 anos já podem fazer o auto agendamento para a vacinação contra a covid-19, que até agora estava reservado a maiores de 65 anos.O avanço está relacionado com o estado avançado do processo de vacinação. A task force informou a Lusa de que o processo de vacinação está a decorrer de forma mais acelerada do que o que estava previsto e que por isso foi possível abrir aos maiores de 60 anos a possibilidade de já agendarem a sua vacinação.