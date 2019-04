Maior traficante de drogas português regressa a Portugal

Franquelim Lobo, o maior traficante de droga português preso na zona de Málaga, Espanha, no início de Março, em sequência da discussão com um vizinho, foi entregue ao início da tarde desta quinta-feira às autoridades portuguesas na fronteira do Caia.

Debaixo da guarda da justiça espanhola, Franquelim Lobo, acusado pelo Ministério Público português no âmbito da operação Aquiles, que julga uma rede de tráfico de droga com a participação de dois altos responsáveis da Polícia Judiciária, será presente a um juiz de instrução criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa.