Ex-inspetores da PJ ilibados no caso do traficante

É no documento de 160 páginas do Juízo Central Criminal de Lisboa, assinado a 6 de abril passado pelas juízas Carla Peralta, Cláudia Alves e Ema Vasconcelos, que consta a revelação de que Franklim Lobo, atualmente em prisão preventiva, não recebia informações do antigo coordenador Carlos Dias Santos ou do inspetor-chefe Ricardo Macedo. Precisamente os dois elementos da Polícia Judiciária (PJ) que também estão a ser julgados por crimes semelhantes com outros alegados traficantes, como Francisco Lobo (filho de Franklim), Jorge Manero e Manuel Baleizão, na Operação Aquiles.



O caso parece confuso, mas a explicação é simples. A Operação Aquiles nasceu em 2013 com as denúncias de um alegado traficante de droga e ex-elemento da PJ, António Benvinda. Entre outras alegações, testemunhou que existiam ligações corruptas entre traficantes de droga e operacionais da PJ, ligações que perduravam desde os primeiros anos de 2000. A investigação do Ministério Público (MP) e da PJ acabou por levar à acusação de 21 pessoas, entre elas Dias Santos e Ricardo Macedo. E foi na Operação Aquiles que o MP investigou as relações de Dias Santos e Macedo com Franklim Lobo, considerado um dos mais emblemáticos traficantes portugueses.



No entanto, devido a várias vicissitudes processuais, o caso do traficante Lobo foi autonomizado do emaranhado de situações detetadas na Operação Aquiles. Até porque Lobo só foi detido mais tarde, acabando por ser o único acusado no novo processo, juntamente com uma mulher, entretanto ilibada em julgamento.