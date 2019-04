Será um ‘facilitador’ de uma rede internacional de tráfico de seres humanos, muito trazidos para a Europa para obtenção de subsídios.

Elementos do SEF detiveram este domingo de manhã, no Aeroporto de Lisboa, um angolano suspeito de tráfico de menores.



O suspeito tinha acabado de aterrar num voo proveniente de Luanda, acompanhado por duas mulheres e três bebés e garantia que estava em trânsito para Cabo Verde, o que deixou os inspetores em alerta.



Uma análise aos documentos levantou ainda mais suspeitas e acabou detido. Será um ‘facilitador’ de uma rede internacional de tráfico de seres humanos, muito trazidos para a Europa para obtenção de subsídios, segundo o próprio SEF.



