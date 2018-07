MAI anuncia investimentos de 1,9 milhões de euros para SEF e GNR

O Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou esta terça-feira que vai investir 1,9 milhões de euros em duas novas instalações para o SEF e GNR e na aquisição de uma nova embarcação para a Unidade de Controlo Costeiro da GNR.

Segundo o MAI, as obras das novas instalações do Centro de Acolhimento Temporário do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em Almoçageme, Sintra, vão ter agora início e têm a duração de seis meses, num valor de cerca de 850 mil euros.

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI avança que vão também iniciar-se as obras das novas instalações do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, no valor de 650 mil euros, com uma duração de 10 meses.