Foi detido mais um suspeito de envolvimento no ataque aos jogadores do Sporting, na Academia de Alcochete, a 15 de Maio. A detenção decorreu na tarde desta terça-feira na margem Sul do Tejo, mais propriamente na Charneca da Caparica.O detido é Hugo Ribeiro e faz parte da claque Juventude Leonina, avança a CMTV.O elemento da Juventude Leonina detido nesta terça-feira vai pernoitar nos calabouços do Comando da PSP, em Moscavide. Nesta quarta-feira Hugo Ribeiro será presente, logo pela manhã, no Tribunal do Barreiro, ao juiz que ouviu os outros suspeitos.