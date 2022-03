Mãe e filha de 3 anos morrem carbonizadas em incêndio dentro de carro em Sines

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma mulher de 29 anos barricou-se dentro de um carro com duas filhas menores, regou a viatura com gasolina e ateou um fogo. Uma das crianças, de três anos, morreu, a outra, de nove, conseguiu sair do carro e sobreviveu com ferimentos ligeiros. A mulher também perdeu a vida.





Tópicos Sines mãe filha morte fogo incendio

