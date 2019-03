O corpo, do sexo masculino, estava num estado avançado de decomposição. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Um feto foi encontrado na quinta-feira no cento de tratamento de lixo da Amarsul, localizado na Amora, Seixal. O corpo, do sexo masculino, estava dentro de um saco, avança o Correio da Manhã.

O cadáver foi descoberto durante a fase de triagem do centro, depois do saco onde estava ter-se abrido com os movimentos das máquinas que tratam dos resíduos. Os funcionários da Amarsul deram imediatamente o alerta, com a PSP a ser mobilizada para o local, que de seguida chamou a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso. O corpo estava num avançado estado de decomposição.

Desconhecem-se poucos pormenores: tendo em conta que a empresa de tratamento de lixo lida com resíduos vindos de toda a Margem Sul, os investigadores estão ainda a tentar descobrir de que zona veio o feto. A PJ recolheu vestígios no local e está a tentar identificar a origem do corpo e o que lhe aconteceu, dado o estado geral do feto.