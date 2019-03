“Matou a minha filha enquanto dormia”, diz mãe da vítima do Seixal

Sandra Cristina encontrou na escrita uma forma de suportar a dor de, num só dia, ter perdido a mãe e a sua única filha - Lara, uma bebé de dois anos, no Seixal. Um crime que aconteceu a 4 de fevereiro - foram ambas assassinadas por Pedro Henriques, ex-companheiro de Sandra Cristina."Irei continuar com a ideia que o monstro assassinou a minha princesa de madrugada, durante o seu sono, provavelmente dopada com algum medicamento, para que não abrisse os olhos e não tivesse consciência de quem lhe estava a fazer mal", escreveu Sandra Cristina no Facebook. A mãe de Sandra foi morta à facada, a bebé foi estrangulada.Saiba mais em Correio da Manhã