Maçonaria: Candidatura de Luís Parreirão queixa-se de governo do GOL ignorar eleições

A candidatura de Luís Parreirão a grão-mestre do Grande Oriente Lusitano (GOL) queixou-se, este sábado, de o Conselho da Ordem não ter levado a cabo a divulgação que se comprometeu a fazer no âmbito das eleições agendadas para 30 de outubro.







Museu do Grande Oriente Lusitano

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Fonte da candidatura disse àque o Conselho cessante, dirigido por Fernando Lima, age quase como se não houvesse votação no final do mês.Numa comunicação enviada aos veneráveis mestres das lojas do GOL, a cujo teor ateve acesso, a Lista C estranha que "só alguns (poucos)" tenham recebido a informação remetida ao governo da Ordem pelas três candidaturas.A par de Luís Parreirão , em cuja lista são candidatos a grão-mestre adjunto António Graça e Américo Figueiredo, perfilam-se para grão-mestre Fernando Cabecinha e Carlos Vasconcelos (grão-mestre adjunto cessante, apoiado pelos membros do Conselho).Na referida comunicação, a Lista C alude a incumprimento de regras fixadas para divulgação, "a partir dos serviços do GOL", de informação das candidaturas."Alertado [para a circunstância], o Conselho da Ordem, infelizmente, nada mudou, nada foi corrigido, nem foi dada qualquer explicação", assinala a candidatura de Luís Parreirão, jurista e gestor, antigo secretário de Estado (nos governos de António Guterres) e ex-presidente da Associação Académica de Coimbra (AAC).A Lista C conclui corresponder a uma candidatura que, não sendo "contra quem quer que seja", age "em defesa de um programa de mudança serena e consensual onde todos têm lugar".