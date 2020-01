ePaper ou encontre-o nas bancas a 22 de janeiro de 2020.

A 25 de fevereiro de 2019, Luísa Salgueiro assinou, na qualidade de presidente da ADEIMA (Associação para o Desenvolvimento de Matosinhos), um contrato com a empresa Itgest, Software e Sistemas informáticos, no valor de 41.466 euros. Pela Itgest, quem assinou o mesmo contrato foi Jorge Augusto Pinto Salgueiro, sócio-gerente. Luísa e Jorge partilham o apelido porque são primos.O valor do ajuste direto com consulta prévia (esta forma permite que o valor fique acima dos 20 mil euros) não indica quem foram os outros atores no mercado ouvidos.Mas aquela não foi a primeira vez que os dois primos assinaram contratos um com o outro. A 16 de novembro de 2018, três meses antes, assinaram outro, no valor de 7.920 euros: Luísa como presidente do conselho de administração da empresa municipal Matosinhos Habit, o primo Jorge Salgueiro como gerente da Ideias Dinâmicas Serviços.E a 28 de setembro de 2018, dois meses antes, tinham assinado um outro contrato, diretamente entre o município de Matosinhos e a Ideias Dinâmicas, no valor de 55 mil euros mais IVA, para "consultoria na área de gestão organizacional e económico-financeira".No espaço de cinco meses, os dois primos assinaram três contratos, num valor total acima dos 104 mil euros.