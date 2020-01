Economista, tal como a governante, Isabel Damasceno esteve ao leme do Município de Leiria de 1998 a 2009, eleita pelo PSD, e era, desde 2010, membro da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, cuja liderança cabe à presidência da CCDRC.Ana Abrunhosa, timoneira daquele organismo desconcentrado da Administração Central entre meados de 2014 até ingressar no actual Governo (com a pasta da Coesão Territorial), também foi autarca enquanto membro da Assembleia Municipal de Meda (independente eleita pelo PSD).Designada em regime de substituição para desempenho do cargo até à expectável eleição do(a) futuro(a) presidente da CCDRC por parte de autarcas da região, a gestora sucede a António Veiga Simão, que exerceu a função interinamente desde a ida de Ana Abrunhosa para o Governo.Por outro lado, Veiga Simão, igualmente conotado com o PSD, permanece como vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.A ministra, que ouviu os responsáveis do Governo pelas áreas das autarquias locais e do ambiente e ordenamento do território, invoca, no seu despacho, "reconhecida aptidão" da gestora e antiga autarca, "competência técnica e experiência e formação profissional".Isabel Damasceno, 63 anos de idade, é licenciado em Economia, pela Universidade de Coimbra, tendo sido colega de curso do líder do Município conimbricense e presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado (PS), e dos ex-autarcas social-democratas Álvaro Amaro (Guarda) e Fernando Ruas (Viseu).Segundo apurou a SÀBADO, António Costa deu respaldo à nomeação da gestora num registo que o primeiro-ministro espera ver funcionar como favorável à aprovação do diploma indispensável à eleição do(a) sucessor de Isabel Damasceno.