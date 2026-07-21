Após a abertura de um inquérito por parte da Procuradoria Geral da República (PGR), o Ministro da Administração Interna disse aos jornalistas que irá esclarecer a situação "ponto por ponto".

A polémica em torno das obras de um monte alentejano de Luís Neves tem gerado uma sucessão de casos com ligação a um empreiteiro, da empresa Construbarcelos, que tinha realizado várias obras para a PJ enquanto o atual ministro era diretor nacional da instituição. Esta terça-feira, a PGR anunciou a abertura de um inquérito que procura escrutinar a movimentação de um atrelado relacionado a um caso de tráfico de droga e que foi encontrado na posse do empreiteiro amigo de Luís Neves.

A carregar o vídeo ... Luís Neves quebra silêncio: 'Tenho vindo a ser alvo de ataques que colocam em causa a minha honra'

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Na sequência da abertura do inquérito, em declarações aos jornalistas - sem direito a perguntas - o Ministro da Administração Interna, afirmou que tem sido alvo de ataques "que colocam em causa" a sua "honra e a minha dignidade".

O governante garantiu estar a reunir todos os documentos necessários para esclarecer a situação "ponto por ponto". "Quero dizer ainda, relativamente à investigação que foi aberta: ainda bem que o foi, fico muito satisfeito com isso", avançou, acrescentando que "há questões que serão respondidas no seu tempo próprio", sem dizer quando.

Luís Neves assegurou ainda que se mantém focado e motivado no seu trabalho, destacando a importância do atual período de combate aos incêndios rurais e florestais, e deixou um agradecimento às forças de Proteção Civil.