Luís Montenegro anuncia demissão de Pinto Moreira dos cargos no parlamento

Luís Montenegro anunciou esta noite em entrevista à SIC a saída de Joaquim Pinto Moreira dos cargos da vice-presidência da bancada parlamentar do PSD e como presidente da comissão de revisão constitucional. O anúncio segue-se ao envolvimento do deputado social-democrata na Operação Vórtex, relativa ao seu mandato como presidente da Câmara de Espinho.







"Fá-lo porque passadas 60 horas das diligências das autoridades judiciárias sem que se tivesse consumado o pedido de levantamento de imunidade parlamentar, não podemos ficar eternamente à espera", referiu Montenegro.O líder do PSD falou ainda dos contratos que a sociedade de advogados de que fazia parte assinou tanto com a autarquia de Espinho, durante a presidência de Pinto Moreira, como com a de Vagos, liderada Silvério Regalado, que é também da direção da direção do partido. "Acho ignóbil confundir a prestação de serviços jurídicos de uma sociedade de advogados com um processo de investigação judicial em curso cujo objeto não tem rigorosamente nada que ver com essa prestação de serviços. É maldoso, vergonhoso e leviano."O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis (PS), um funcionário desta e três empresários foram detidos na terça-feira por suspeitas de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências na Operação Vórtex, disseram à Lusa fontes ligadas à investigação.No âmbito desta operação, a residência de Joaquim Pinto Moreira também foi alvo de buscas.Na terça-feira, o chefe de gabinete da presidência da Câmara de Espinho, Nuno Cardoso, disse à Lusa que "a investigação incide essencialmente sobre operações urbanísticas realizadas no mandato anterior", versão contestada por Pinto Moreira, que liderou o município entre 2009 e 2021.Entretanto, esta quinta-feira, Miguel Reis renunciou ao seu mandato como presidente da Câmara Municipal de Espinho , "na sequência das diligências efetuadas no âmbito da Operação Vórtex".Joaquim José Pinto Moreira foi eleito deputado pela primeira vez nas legislativas de 2022, tendo chegado a vice-presidente da bancada social-democrata na direção de Joaquim Miranda Sarmento, já depois de Luís Montenegro assumir a presidência do PSD.Recentemente, Pinto Moreira foi indicado pelo PSD para presidir à Comissão Eventual de Revisão Constitucional, que tomou posse em 4 de janeiro.Pinto Moreira foi um dos principais apoiantes de Montenegro na sua ascensão à liderança, tendo sido um dos poucos militantes destacados presentes quando este, em janeiro de 2019, desafiou o então presidente Rui Rio a convocar diretas antecipadas.Com Lusa