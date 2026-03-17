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Luís Esteves é o quinto advogado oficioso de José Sócrates

Luana Augusto
Luana Augusto 10:09
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Notícia surge depois de Marco António Amaro ter renunciado ao cargo.

A sessão de julgamento do processo Operação Marquês retomou esta terça-feira (17) com a presença de um nova defesa em sala. Segundo noticiou o , trata-se de Luís Esteves, o quinto advogado oficioso de José Sócrates.

Sócrates no terceiro dia de julgamento
Sócrates no terceiro dia de julgamento ANTONIO COTRIM/LUSA

Contudo, atendendo ao facto de o tribunal não ter sido informado sobre esta nomeação, a sessão de julgamento de hoje foi interrompida. O tribunal teve de fazer um pedido à Ordem dos Advogados para confirmar se Luís Esteves vai, de facto, substituir Marco António Amaro. 

A defesa do antigo primeiro-ministro terá sido indicada pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Luís Esteves foi nomeado para o processo e não para a diligência, o que significa, segundo o Observador, que deverá continuar no cargo depois desta sessão. 

Com esta notícia, Luís Esteves sucede, assim, a Marco António Amaro - que recentemente renunciou ao cargo mas que ano processo até à designação de um novo substituto.

Luís Esteve é agora do nono advogado de José Sócrates no caso da Operação Marquês, que dura já há 12 anos, e o quinto oficioso.  João Araújo, Pedro Delille, José Preto, Sara Leitão Moreira, Inês Louro, José Manuel Ramos, Ana Velho e Marco António Amaro fazem parte da lista de advogados do antigo primeiro-ministro.

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