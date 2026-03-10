Juíza mantém advogado de Sócrates e avança com julgamento

Marco António Amaro renunciou ao cargo, mas juíza decidiu manter a defesa em funções até à designação de um substituto. Julgamento retoma a 17 de março.

A juíza Susana Seca decidiu manter o advogado oficioso atribuído a José Sócrates mesmo depois de Marco António Amaro ter renunciado ao cargo. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias que refere que o julgamento da Operação Marquês irá prosseguir e com depoimentos gravados.



José Sócrates MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"As funções do defensor nomeado mantêm-se até substituição do mesmo pela OA [Ordem dos Advogados] e não há lugar a interrupção de prazos em curso. Assim, para todos os efeitos, o defensor nomeado mantém-se em funções, assegurando a defesa do arguido José Sócrates nos termos legais", lê-se no despacho a que o canal teve acesso.

Marco António Amaro entregou esta terça-feira um pedido de escusa ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, mas a juíza decidiu manter a defesa em funções até à designação de um substituto. O advogado não chegou a esclarecer os motivos que o levaram a anunciar o afastamento do cargo.

Com esta notícia, mantém-se, assim, a audiência que já estava marcada para 17 de março.

Marco António Amaro é já o oitavo advogado do antigo primeiro-ministro no caso da Operação Marquês, que dura já há doze anos, e o quarto oficioso a desistir.

