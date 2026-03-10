José Sócrates está mais uma vez sem advogado

Marco António Amaro era o oitavo representante do ex-primeiro-ministro no caso da Operação Marquês.
Marco António Amaro, o mais recente advogado de José Sócrates, renunciou à defesa do antigo primeiro-ministro, que se encontra agora novamente sem defesa, e fez parar o julgamento que tinha o reinício das sessões agendado para a próxima terça-feira, 17 de março.
Sócrates está sem advogadoANTONIO COTRIM/LUSA
Este era o oitavo advogado de Sócrates no caso da Operação Marquês em doze anos de processo e o quatro oficioso a desistir.
Mário António Amaro entregou um pedido de escusa ao Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados cerca de uma semana depois de ter levantado os documentos na secretaria do tribunal. O Conselho Regional de Lisboa terá agora de nomear uma nova defesa para o ex-primeiro-ministro, depois disso a história repete-se e o advogado nomeado terá um prazo de dez dias para se inteirar do processo. Só depois desse período poderá o julgamento recomeçar.